Zuza z "Rolnik szuka żony" zabrała głos w sprawie pomówień Mateusza. Ma dowody

Przypomnijmy: Mateusz z "Rolnik szuka żony" najpierw obraził się na zaproszone na swoje gospodarstwo kandydatki za to, że te nie rywalizują o niego i "nie inicjują dotyku". Potem oskarżył je publicznie, w programie z kilkumilionową oglądalnością o tym, że obrażały go i jego rodzinę prywatnych wiadomościach. Twierdził, że widział screeny tych rozmów, jednak nigdy ich nie przedstawił. Nie wyjawił także, jak miałby wejść w posiadanie tych screenów. Mimo to na dziewczyny wylał się straszny hejt w sieci.