Martyna z "Rolnik szuka żony" nie rozmyśla o Mateuszu. Znalazła miłość poza programem

Potem sprawy potoczyły się jeszcze gorzej: oskarżył je przed kamerami o spiskowanie za jego plecami. Miał rzekomo zapis ich rozmów na komunikatorach. Skąd? Jakich rozmów? Nigdy nie odpowiedział na to pytanie. Co więcej, gdy podczas finału spotkał się z wszystkimi trzema dziewczynami, one ponownie temu zaprzeczyły. Były gotowe nawet pokazać swoje telefony, by dowieść swojej niewinności. Mateusz, znowu obrażony, powiedział, by zakończyć tę dyskusję.