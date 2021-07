Roksana Węgiel przyjęła kolejną ofertę TVP. "Jest tutaj najlepiej na świecie"

Program "You can dance - nowa generacja" pojawi się na antenie TVP we wrześniu. Przypomnijmy, że program jest adresowany do młodych widzów. Szansę na wygraną w tanecznym show będą mieć młodzi, utalentowani tancerze w wieku od 8 do 13 lat, a ich umiejętności będą oceniać jurorzy w składzie: Klaudia Antos, Michał "Misha" Kostrzewski oraz przewodniczący jury Agustin Egurrola.