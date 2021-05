"You Can Dance - nowa generacja" w TVP. Stacja już szuka uczestników

TVP się nie poddaje i po sporym sukcesie "Dance Dance Dance" celuje w kolejny taneczny program. Początkowo mówiono, że na antenie Telewizji Polskiej pojawi się "You Can Dance". Jak się teraz okazuje, to tylko część prawdy.

"You Can Dance - nowa generacja" będzie skierowany do dzieci w wieku od 8 do 13 lat

Źródło: YouTube