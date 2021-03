"You Can Dance" wraca na wizję. Program pojawi się w ramówce TVP?

Trwają prace nad reaktywacją hitowego programu TVN "You Can Dance". Według doniesień Wirtualnych Mediów popularne show tym razem może być emitowane na antenie Telewizji Polskiej.

"You Can Dance" wraca na wizję. Tym razem pojawi się w ramówce TVP

"You Can Dance" to popularny program rozrywkowy, który był emitowany w latach 2007-2016 na antenie TVN. W składzie jurorów dotychczas zasiadali m.in. Agustin Egurrola, Michał Piróg czy Kinga Rusin. Celem show było odkrywanie wielkich talentów tanecznych, a poszukiwania składały się z trzech etapów - castingów, zagranicznego obozu tanecznego oraz występów telewizyjnych na żywo.

Rok temu pojawiły się pierwsze doniesienia, jakoby popularny format miał wrócić na ekrany po czterech latach przerwy. Informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez Wirtualne Media. Już niedługo ruszą castingi do "You can dance", w których będą mogły brać udział osoby w wieku od 16 do 30 lat. W tym celu wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na stronie endemolshine.pl.

Wirtualnemedia.pl donoszą również, że tym razem "You Can Dance" może być nadawany przez Telewizję Polską. Hitowy program rozrywkowy prawdopodobnie mógłby znaleźć się w jesiennej ramówce. Aktualnie na TVP2 można oglądać inny taneczny program, "Dance, dance, dance", gdzie jednym z jurorów jest Agustin Egurrola, będący jedną z najjaśniejszych gwiazd "You can dance".

