"You can dance" znowu na antenie? Była jurorka może dostać drugą szansę

" You can dance " przez lata święciło triumfy pod kątem oglądalności programów rozrywkowych w Polsce. Z show byli kojarzeni Kinga Rusin , Michał Piróg , Agustin Egurrola, Anna Mucha i Weronika Marczuk. Ta ostatnia pożegnała się z programem w atmosferze skandalu z udziałem agenta Tomka.

Po czterech latach przerwy istnieje szansa, że TVN przymierza się do przywrócenia na antenę "You can dance". Jak podaje "Fakt", format programu ma ulec zmianie i być kierowany do młodszych uczestników w wieku 8-13 lat.