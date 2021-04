Anna Mucha w końcu zabrała głos. Już wszystko jasne ws. show TVP

To nie uczestnicy, a jurorka Anna Mucha stała się największym odkryciem 2. edycji "Dance Dance Dance". Jej opinie były ostre jak brzytwa, komentarze zadziorne i kontrowersyjne, a do tego gwiazda prezentowała się jak milion dolarów. Zastąpienie Ewy Chodakowskiej czupurną aktorką okazało się strzałem w dziesiątkę. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak jak udział Anny w tym programie. Na kilka dni przed rozpoczęciem nagrań do kolejnej edycji Mucha poinformowała fanów, że TVP nie przedłużyła z nią umowy.