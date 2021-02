TVP usunęła ją z show. Z serialu też? Mucha reaguje

To nie uczestnicy, a jurorka Anna Mucha stała się największym odkryciem 2. edycji "Dance Dance Dance". Jej opinie były ostre jak brzytwa, komentarze zadziorne i kontrowersyjne, a do tego gwiazda prezentowała się jak milion dolarów. Zastąpienie Ewy Chodakowskiej czupurną aktorką okazało się strzałem w dziesiątkę. Ten, kto wpadł na to, by zatrudnić Annę Muchę w "Dance Dance Dance", powinien dostać medal. To ona była tą, dla której w sobotę wieczorem włączaliśmy telewizory. Uczestnicy? Owszem, byli. Tańczyli? No tańczyli. Ale to na komentarze i reakcje Muchy czekała większość widzów. Bezkompromisowa, ekspresyjna, kąśliwa, nie uznawała półśrodków. Książkowy okaz zwierzęcia telewizyjnego.