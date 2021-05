Roksana Węgiel wspiera Rafała Brzozowskiego: "Zachęcam wszystkich do głosowania"

- Eurowizja 2021 zbliża się do nas wielkimi krokami. Ja już nie mogę się doczekać i z całego serca trzymam kciuki za naszego reprezentanta, Rafała Brzozowskiego. Kochani sytuacja wygląda tak, że Rafał jest zdany na głosy widzów z zagranicy i podlega on ocenie jurorów, więc dlatego przyda mu się wielki support. Trzymamy kciuki. Chciałbym zachęcić wszystkim moich znajomych z zagranicy, no i was, żebyście rozpowszechnili tę wiadomości. Wierzymy w ciebie Rafał - namawiała Węgiel.