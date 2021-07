you can dance

1 z 5 Klaudia Antos chce błyszczeć przed kamerą. Nowa gwiazda TVP odsłoniła swój atut

Trwają nagrania do programu "You can dance - nowa generacja". 29 czerwca w Warszawie odbył się ostatni casting do tanecznego show, które tym razem zrealizuje Telewizja Polska. Wśród jurorów dosłownie i w przenośni błyszczała Klaudia Antos. 23-letnia tancerka po raz pierwszy będzie oceniać młode taneczne talenty. Zobaczcie zdjęcia z castingu!