Michał Piróg odrzucił propozycję TVP. Nie hamował się, mówiąc o "Wiadomościach"

Piróg odniósł się też do przejścia Agustina Egurroli z TVN-u do TVP. - Każdy podejmuje swoje decyzje i nie mnie to oceniać – stwierdził, porównując całą sytuację do... słoni na pustyni. - Są słonie, które idę przez pustynię aż nie znajdą jedzenia, które lubią. Są słonie, które zatrzymują się i idą do ludzi, bo będzie łatwiej. (…) A są takie słonie, które jeżeli nie ma wodopoju z czystą wodą, to wolą umrzeć. I ja do nich należę – mówił Piróg, który wcześniej w dużo ostrzejszych słowach komentował transfer Egurolli na Instagramie.