Rada Etyki Mediów znów krytycznie o "Wiadomościach" TVP. Kolejny materiał naruszył zasady etyczne

"REM podziela opinię skarżącej (Kublik - przyp. red.) o złamaniu w tym materiale zasad Karty Etycznej Mediów. Pragnie jednak podkreślić, że w porównaniu z innymi materiałami 'Wiadomości' oraz z innymi materiałami tego samego autora, nie jest to przypadek najbardziej rażący. Autor dał bowiem możliwość ustosunkowania się PFR do zarzutów i przytoczył to stanowisko, co przy innych materiałach i oskarżeniach, szczególnie wobec polityków opozycji, w 'Wiadomościach' się nie zdarza" - czytamy w oświadczeniu.