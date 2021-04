"Wiadomości" straszą Trzaskowskim i Hołownią. "Odbiorą 500+"

W piątkowych (16.04) "Wiadomościach" pojawił się cykliczny wątek, czyli mówienie Polakom, co złego dzieje się w Warszawie i dlaczego to dobrze, że kandydat Platformy Obywatelskiej nie rządzi w całej Polsce. - Rafał Trzaskowski po raz kolejny sięga do kieszeni warszawiaków. Tym razem stołeczny ratusz zdecydował o powiększeniu strefy płatnego parkowania – mówiła Danuta Holecka.