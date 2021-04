Polacy wybrali. "Wiadomości" królują w jednym województwie

Niekwestionowanym zwycięzcą w wyścigu o miano najpopularniejszego programu informacyjnego w I kwartale 2021 r. zostały "Fakty". Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement, opracowanymi przez serwis wirtualnemedia.pl, magazyn prowadzony m.in przez Piotra Kraśkę i Anitę Werner oglądało średnio 3,18 mln widzów. Program emitowany w TVN oraz TVN24 stracił jednak ok. 190 tys. oglądających w porównaniu do ubiegłego roku. Tyle jednak wystarczyło, by awansować na najwyższy stopień podium.