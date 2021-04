Spektakularna nagonka "Wiadomości". Atak na Donalda Tuska trwał aż 6 minut

Młoda gwardia w TVP zastępuje dotychczasowe gwiazdy

- Prezydent Lech Kaczyński, także w rozmowie ze mną w cztery oczy, podkreślał, po tak zwanym incydencie gruzińskim, że od czasu, gdy pilot odmówił prezydentowi lotu do Tibilisi, on sam będzie podejmował decyzję, kiedy będzie latał rządowym samolotem, bo jest głównodowodzącym. To Pałac Prezydencki odpowiadał za lot do Smoleńska - zdradził Tusk.

- Chciałem też powiedzieć, że docierają do mnie sygnały z wielu miejsc, że prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych, a jedną z ofiar tego procesu jest Sławomir Nowak. Mija już 9 miesięcy, on siedzi w areszcie. Nie oceniam merytorycznie działań sądu i prokuratury, ale on zasługuje na sprawiedliwy proces. Otrzymuję informację, że Nowak jest przetrzymywany, aby go złamać i zmusić do składania politycznych zeznań. To czyni z niego de facto więźnia politycznego. Leży mi to na sercu, bo to mój były podwładny. Tak dalej być nie może - mówił Tusk Kolendzie-Zaleskiej.