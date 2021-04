"Fakty" wyprzedziły "Wiadomości" TVP. Oto wyniki oglądalności programów informacyjnych

"Fakty" w pierwszym kwartale tego roku oglądało średnio 3,17 mln widzów (2,86 mln w TVN, 319 tys. w TVN24 BiS), co zapewniło stacji 22,58 proc. udziały w rynku telewizyjnym. Jak czytamy na wirtualnemedia.pl, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis stracił 5,63 proc. widzów, co daje ok. 190 tys. oglądających. Taki spadek nie dotknął jedynie programu informacyjnego TVN-u. Dane Nielsen Audience Measurement wykazały, że wszystkie serwisy odnotowały gorsze wyniki oglądalności w stosunku do ubiegłego roku.