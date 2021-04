TVP, TVN, Polsat. Wiemy, które programy przyciągają największą widownię

Wielka czwórka

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Nielsen Audience Measurement w marcu TVP1 zwiększyła swój dobowy udział o 4,37 proc i z wynikiem 9,55 proc. pozostaje liderem wśród krajowych stacji telewizyjnych. Powody do zadowolenia mogą mieć pracownicy TVP2. Stacja z wynikiem 8,72 proc. wskoczyła na drugie miejsce rankingu.

Eliminacje do Mistrzostw Świata oraz seriale

W minionym miesiącu największą widownię zgromadził wyemitowany 29 marca odcinek serialu "M jak miłość". Oglądało go średnio 4,14 mln osób. Dzień wcześniej transmisję meczu reprezentacji Polski z Andorą w TVP1 zobaczyło średnio 3,73 mln osób i był to drugi z najlepszych wyników miesiąca. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że spotkanie oglądać można było także na antenie TVP Sport (gdzie przyciągnęło 1,04 mln widzów), będzie to zdecydowanie najchętniej oglądane wydarzenie marca.