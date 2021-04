"Wiadomości" idą na rekord. Tusk mówi po niemiecku i "wpływa na decyzje sądu"

Nie milkną echa po wywiadzie, jakiego Donald Tusk udzielił w przeddzień 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24. Były premier mówił Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej, że to Jarosław Kaczyński "ponosi w dużym stopniu odpowiedzialność za negatywne, tragiczne skutki spiskowych teorii. A sam najlepiej w sercu wie, ile ponosi politycznej odpowiedzialności za to, co się w Smoleńsku zdarzyło".