"Wiadomości" bronią Obajtka przed TVN. "Zorganizowany atak opozycji"

We wtorek 6 kwietnia doszło do kolejnego cytowania "Faktów" TVN w głównym wydaniu "Wiadomości". Tym razem dziennikarze Telewizji Polskiej stanęli w obronie Daniela Obajtka, o którym zrobiło się głośno kilka tygodni temu po artykule w "Gazecie Wyborczej". Temat podchwyciły "Fakty" TVN, które zdaniem "Wiadomości" zaatakowały Obajtka kłamstwami wypowiadanymi przez skazanych przestępców.

- Część działaczy Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych już przepraszała za swoje kłamstwa związane ze spółką PKN Orlen. Część mediów do ataków wykorzystała nawet wielokrotnych przestępców, cytując ich jako rzekome autorytety – skwitował prowadzący, zapowiadając reportaż, w którym pojawiły się fragmenty "Faktów" TVN.

Młoda gwardia w TVP zastępuje dotychczasowe gwiazdy

W jednym fragmencie widać Piotra Kraśkę, który w latach 2012-2016 był szefem "Wiadomości", ale później zmienił barwy i przeszedł do konkurencji. Od 2020 r. prowadzi "Fakty".

Według narracji "Wiadomości" wykorzystanie wuja prezesa PKN Orlen przez konkurencyjną stację to forma ataku, mająca zdyskredytować Obajtka za wszelką cenę. Widzowie TVP dowiedzieli się, że rozmówca "Faktów" to "osoba skazana za nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Był skazany tak samo jak jego brat".