Puściły mu nerwy. Chajzerowi wystarczyły trzy słowa

Zaledwie kilka dni później "młody Chajzer" zapowiedział kolejny projekt – autobiografię pt. "Niejednoznacznie pozytywny". Znaczną jej część stanowi zapis emocji i myśli po tragedii, jaka dotknęła prezentera, tj. po śmierci jego syna w wypadku samochodowym. Jak deklarował Filip, nigdy nie wrócił do przelanych wówczas na papier fragmentów. – Nie jestem w stanie przeczytać tego, co wtedy napisałem, bo bym się rozpadł na kawałki na dobry rok – mówił. To właśnie przy okazji promocji książki Chajzer wbił szpilę Wojewódzkiemu.