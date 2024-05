Finał "Tańca z gwiazdami". Kto zwyciężył? Nie można mówić o zaskoczeniu

Ostatnia runda finału "Tańca z gwiazdami"

Trzecia runda niedzielnego wieczoru związana była z freestylem, w której mamy miks stylów i muzyki. Tu pary pokazują wszystko, co potrafią. Jako pierwsi na parkiet wyszli Węgiel i Kassin, którzy w materiale poprzedzającym ich występ przyznali, że się zaprzyjaźnili w trakcie programu. Para zatańczyła do "Niech żyje bal", który zaśpiewała Maryla Rodowicz zaproszona do programu przez Węgiel.