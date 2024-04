Dagmara Kaźmierska musiała odejść z "Tańca z gwiazdami". Robiła dobrą minę do złej gry

- Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj. Jednak nie dam rady dalej. Przepraszam was, jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału. Bawcie się dalej tym programem. Ja już po prostu nie daję rady. (...) Przepraszam tych, których zawiodłam. Przynajmniej czarna mamba odetchnie z ulgą. Nie będę już męczyć. Nie będzie już wołać o pomstę do nieba, jak widziała, jak próbowałam tańczyć. Żarty żartami. Dbajcie o zdrowie. Macie jedno, a chorób tysiące. Chciałam dobrze. No nie da rady. Tak miało być... - opowiadała.