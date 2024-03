"Klątwa Chajzera" trwa. Skomentował wynik ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

W czwartym odcinku para nr 2, czyli Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz tańczyli jive'a do "I'm still standing" Eltona Johna. - Jestem z bardzo imprezowej rodziny. Moi rodzice w latach 70-80 wiedzieli jak się bawić. Trochę mi to weszło w krew. Mam naturę eventowo-babelkową - komentował Filip. Maserak stwierdził zaś: - To był twój wymarzony taniec. Obawiałem się tego tańca. Jestem pod wielkim wrażeniem. Poradziłeś sobie. Iwona Pavlović podsumowała natomiast słowami: - Kocham tę edycję za to, że tu są same osobowości. Nawet jak coś nie wychodzi, to się dobrze ogląda.