W co grają "Wiadomości"? Eksperci pewni, co knuje TVP

Rzekomo zmieniło się wiele, ale tak naprawdę wszystko zostało tak, jak dawniej. W rozmowie z Wirtualną Polską eksperci nie mają wątpliwości co do tego, co się dzieje z "Wiadomościami". Po krótkiej przerwie do programu na dobre wróciła brutalna przedwyborcza retoryka. Co knuje TVP?