Robert Makłowicz zniknął z TVP przez "dobrą zmianę". "Wstyd było się tam pokazywać"

Ale po co mnie kusić? To naprawdę zupełnie bezcelowe. Do tego, co dziś robię, znacznie lepszy jest YouTube niż duża publiczna telewizja w tradycyjnym stylu. Więc nawet nie myślę o tym, żeby szukać tam sobie jakiejś niszy, budować sobie jakaś nową formułę, dopasowaną do standardów tej stacji.