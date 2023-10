Były gwiazdami TVP. Wrócą do telewizji publicznej, gdy zmieni się rząd?

- Wielokrotnie już deklarowałam, że nie tylko nie mam zamiaru wrócić do TVP, ale - szerzej - do dużych, masowych mediów. Jestem dziś już w zupełnie innym miejscu i tu mi dobrze. Nie mam planów, żeby to zmieniać - powiedziała Hanna Lis. - Poza tym sytuacja wokół TVP jest dziś jeszcze mocno niejasna. Ta stacja dalece odeszła od standardów telewizji publicznej, co oznacza, że publiczną nie jest. Dlatego nie zamierzam dywagować na ten temat.