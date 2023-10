Barbara Kurdej-Szatan wróci do TVP? Jest odpowiedź aktorki

Barbara Kurdej-Szatan w najnowszym wywiadzie z Magdaleną Mołek rozmawiała o tym, co aktualnie dzieje się w Polsce, czyli o wyborach. Jednak padło też kilka interesujących pytań odnośnie kariery zawodowej aktorki. Czy jest szansa na to, aby wróciła ona do telewizji państwowej i do serialu "M jak miłość"?