Redakcja zagraniczna TVP ma poważne problemy? "Jest gorzej niż za Kurskiego"

To miejsce bardzo wygodne pod względem logistycznym. Łatwo stamtąd dotrzeć do różnych miejsc we Francji. A dzieje się tam teraz sporo rzeczy, o których TVP chce mówić. Mało tego - z Paryża jest blisko do Brukseli, skąd co i rusz potrzebne są korespondencje. Jest blisko do Berlina. Jest blisko do innych ważnych miast w Europie Zachodniej. Jest tam duże lotnisko. To naprawdę dobre miejsce na taki ośrodek.