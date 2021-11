Przez 19 lat próbował znaleźć mordercę. Koronny dowód leżał w zamrażarce

- Jeśli masz odwagę, zadzwoń do mnie. Czas, żebyśmy porozmawiali – tak Dave Richert zwracał się w telewizji do seryjnego zabójcy, który terroryzował Amerykę na początku lat 80. Musiało minąć 19 lat od znalezienia pierwszych ciał, by udało się odkryć prawdę o tym, do kogo tak naprawdę apelował wtedy policjant.