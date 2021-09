"24 twarze Billy’ego Milligana". Manipulator, socjopata czy chory psychicznie człowiek?

Twórcy "24 twarzy" po ponad 40 latach dotarli do bohaterów tamtej sprawy. W serii wypowiada się rodzeństwo Milligana, prokuratorzy, policjanci i psychiatrzy badający ten osobliwy przypadek. Wiele osób do dziś jest przekonanych, że to jedna z najbardziej intrygujących historii dysocjacyjnych zaburzeń tożsamości. Wywołanych, jak sugeruje m.in. siostra Billy’ego, traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie. Nad chłopakiem znęcał się jego ojczym. "Molestowanie graniczące z torturami" – nazywa to wprost wspominana tu już dr Porter.