"Misha i wilki". Ocalała z Holocaustu? Jej historia to jedno wielkie oszustwo

Co więcej, w prawdziwość relacji Mishy wątpiła sama ghostwriterka Vera Lee. Konsultowała się z organizacją non-profit Facing History and Ourselves, która pomagała m.in. nauczycielom w tym, by przekazywać prawdę o Holocauście w szkołach. Działacze organizacji mieli przyznać, że wspomnienia Mishy wydają się fałszem. Wątek o tym, że Jane Daniel miała konta w bankach na Bahamach, na które przelewała pieniądze ze sprzedaży książek, jest wspomniany tylko przez sekundę.