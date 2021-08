"Pray Away". Był religijnym aktywistą. Jego wizerunek runął, gdy sfotografowano go w gejowskim klubie

We wrześniu 2000 r. John pojawił się w jednym z klubów gejowskich w Waszyngtonie. Rozpoznano go, zrobiono mu zdjęcia (poniżej), które szybko trafiły do mediów. Tłumaczył, że nie wiedział, że to klub gejowski. Dla organizacji pracował jeszcze przez 3 lata, by ostatecznie przeprosić za promowanie krzywdzących ludzi terapii konwersyjnych. Żonę, co warto dodać, szybko stracił.