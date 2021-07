Uciekła od ortodoksyjnych Żydów. Zbudowała imperium warte miliony

Oglądając "Moje ortodoksyjne życie" szybko można wyczuć, gdzie produkcja ściemnia i za bardzo reżyseruje. I co gorsza, zapomina o tym, że nie opowiada o społeczności ortodoksów z kosmosu, tylko z Nowego Jorku, która ma głos i nie zawaha się z niego skorzystać. W sieci mnożą się głosy, że show krzywdzi społeczność Żydów z Monsey, sprowadzając tamtejszych mężczyzn do potworów, którzy biorą sobie żony tylko po to, by rodziły im dzieci. A kobiety do pozbawionych jakichkolwiek postaci, które są więźniami religijnych fundamentalistów.