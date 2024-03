Kosztował krocie. Wstrzymali go przez jedną scenę

– To było dosłownie pięć stron [scenariusza], ale naprawdę uważaliśmy, że warto to zrobić. Podejście Netfliksa było super. Bardzo łatwo byłoby im powiedzieć: "Macie serial, który jest gotowy do emisji, a my musimy go wstrzymać [dla sceny, która trwa] pięć minut i przedstawia dwie osoby w barze". (…) Wymagało to od nich męskiej decyzji, by po prostu się zgodzić [na nasz pomysł] – powiedział D.B. Weiss.