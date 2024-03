"Problem trzech ciał" podbija Netfliksa. Co ma wspólnego z Barackiem Obamą?

Pytanie do byłego prezydenta było całkiem zasadne. Po pierwsze: Obama wraz z żoną od kilku lat współpracuje z Netfliksem. Na koncie ich firmy producenckiej Higher Ground Production są już takie pozycje jak "Zostaw świat za sobą", nominowany do Oscara "Jon Batiste. Amerykańska symfonia", "Amerykańska fabryka" i kilka innych filmów. Co więcej, plotka głosi, że gdy Benioff i Weiss nakręcili 6. sezon "Gry o Tron", Obama osobiście miał ich prosić do wcześniejszy dostęp do odcinków, choć produkcja HBO nie podzieliła się nimi z nikim w obawie przed wyciekiem do sieci.