Pozostaje czekać na ich ślub. Pokazali, jak się bawili w sylwestra

Szczęście uśmiechnęło się do Pawła, bo szansę postanowiła dać mu Marta. Początkowo niewiele na to wskazywało. Zwłaszcza po nieudanym żarcie rolnika. Marta poczuła się mocno dotknięta i rolnik musiał się natrudzić, by odzyskać jej względy. Starania się opłaciły, bo para wciąż jest razem, a sylwestrową noc spędzili wspólnie w kameralnym gronie rodziny i przyjaciół.