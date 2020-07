Piotr Kraśko zadebiutował w "Faktach". Jak mu poszło?

Piotr Kraśko 22 lipca o godzinie 19:00 zadebiutował w wieczornym wydaniu programu informacyjnego stacji TVN - "Fakty". Ubrany w granatowy garnitur i białą koszulę wyglądał bardzo profesjonalnie. Ale przecież nie aparycja była najważniejsza. Kraśko, który przez kilka ostatnich lat działał razem z Kingą Rusin w " DDTVN ", przywykł do większej swobody - nie tylko w kwestii stroju. Serwis informacyjny wymaga mniejszego zaangażowania emocjonalnego w przedstawiane treści, którego jednak Kraśce nie udało się uniknąć. Tylko czy na pewno był to błąd?

Kraśko w "Faktach" - zastąpił Pochanke

Piotr Kraśko trafił do "Faktów" tuż po tym, jak okazało się, że ze stanowiska prezenterki rezygnuje Justyna Pochanke . Dziennikarka nie pożegnała się na wizji z widzami, wolała odejść po cichu. Nie do końca jej plan się powiódł. Na szczęście jej zniknięcie nie doprowadziło do kryzysu w programie . Wręcz przeciwnie, zatrudnienie Kraśki może wyjść stacji na dobre. "Fakty" zostaną nieco "odkurzone", odświeżone.

Kraśko w "Faktach" - komentarze

Warto przypomnieć, że Kraśko, zanim trafił do TVN BIS, a później do "Dzień Dobry TVN", a więc programu lifestylowego, pracował jako zagraniczny korespondent TVP. Prowadził też "Wiadomości", a nawet był redaktorem naczelnym serwisu. Ma więc większe doświadczenie w tematach politycznych i gospodarczych niż tych absorbujących widzów w telewizji śniadaniowej. Właściwy człowiek na właściwym miejscu? Wygląda na to, że Kraśko wrócił do swojego naturalnego środowiska.