Piotr Kraśko nowym prowadzącym "Fakty". Zastąpi Justynę Pochanke

Pewne jest natomiast, kto ją zastąpi. TVN poinformował, że do zespołu głównego programu informacyjnego dołącza Piotr Kraśko. Do tej pory dziennikarz prowadził weekendowe wydania "Dzień dobry TVN" oraz "Fakty z zagranicy" w TVN24 BIS.

Wcześniej był kojarzony głównie z dziennikarstwem informacyjnym - od 2008 do 2016 roku pracował przy "Wiadomościach" TVP, najpierw jako prowadzący, a następnie redaktor naczelny.

Kraśko o TVP? "Możemy mieć różne opinie, ale nie możemy mieć różnych faktów"

"To wielki zaszczyt dołączyć do tak fantastycznej ekipy, którą od lat szczerze podziwiam. Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania" - powiedział Kraśko.