Justyna Pochanke odchodzi z TVN

"Ten zawód to moja pasja - dostałam więcej niż sobie wymarzyłam i dałam z siebie, ile mogłam. Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli - ekipie Faktów i TVN24. Widzom - bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić. I Mariuszowi Walterowi - bo stworzył to miejsce" - czytamy w informacji przesłanej przez Biuro Prasowe TVN Discovery Polska. Dziennikarka nie zdecydowała się pożegnać z widzami na wizji, tak tłumacząc to w dalszej części oświadczenia.