Kraśko pierwszy dzień na nowym stanowisku. Krótko to komentuje

Piotr Kraśko ostatnie kilka lat spędził jako współprowadzący "Dzień dobry TVN". U boku Kingi Rusin przydarzały mu się różne sytuacje, w tym te komiczne, przy których pokazywał, że ma do siebie ogromny dystans. Kraśko współpracował też z TVN24 i TVN24 BiŚ, by teraz zasilić ekipę "Faktów". Jak to komentuje?