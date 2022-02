"Oszust z Tindera". Wypływa nowy, polski wątek. Ojciec wykorzystywał bank z Polski?

Czytając doniesienia "The Times of Israel", można sądzić, że ojciec współpracował razem z synem. Dziennikarze podają, że gdy w 2017 r. przesłuchiwano rabina na policji, odczytano SMS-y dotyczące ucieczki jego syna z Izraela. Tak cytują treść jednej z wiadomości do anonimowego odbiorcy: "Uwierz mi, to nie była łatwa operacja, by mógł uciec. On działa lepiej niż ktokolwiek inny, mój drogi. Proszę cię, żebyś dał mu wszystko, czego potrzebuje, bo razem wiele zdziałacie. Z bożą pomocą, zapewniam cię".