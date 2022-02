Oszust z Tindera. Wyłudził od kobiet 10 mln dolarów. Z księcia diamentów stał się królem bezdomnych

Na pierwszą randkę Simon zabrał Cecille do luksusowego hotelu w Londynie. Gdy tylko go zobaczyła, była w głębokim szoku. Wyglądał tak doskonale, jak na zdjęciach z Tindera. – W tym kolesiu było coś niezwykłego – wspomina. Jak bardzo "niezwykły" okazał się to koleś, opowiada nowy dokument Netfliksa "Oszust z Tindera". To prawdziwa jazda bez trzymanki.