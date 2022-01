"Too Hot to Handle". Polka w kontrowersyjnym show. Robi wrażenie

Stawką w "Too Hot to Handle" jest bowiem 100 tys. dol. Kwota ta jest jednak sukcesywnie pomniejszana, gdy któraś para ponętnych wyspiarzy zacznie się do siebie dobierać. A jak wiemy z poprzednich edycji, nikt nie leci na "wyspę przyjemności", by popijać w spokoju drinka z palemką.