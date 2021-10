"Too Hot to Handle": Zakazano im uprawiać seksu. Po zakończeniu eksperymentu wzięli ślub

Młodzi, piękni, wolni i mający duże potrzeby seksualne ludzie trafiają na rajską wyspę, gdzie alkohol leje się strumieniami, a obowiązującym strojem jest skąpe bikini. Problem polega na tym, że w "Too Hot to Handle" za uprawianie seksu grozi kara, a uczestnicy mają za zadanie poznać się, zanim pójdą ze sobą do łóżka, co dla większości jest sporym wyzwaniem. Czy ten eksperyment miał szansę się udać? Dla jednej z par hitowego show Netfliksa właśnie zakończył się ślubem!