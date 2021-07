W show nie mogli oderwać od siebie rąk. Zaskoczyli absolutnie wszystkich

Netflix dał widzom kilka dni na to, by obejrzeli wszystkie dostępne odcinki drugiego sezonu "Too hot to handle". Uczestnicy dochowali tajemnicy i długo wstrzymywali się z informowaniem swoich licznych fanów, co działo się w ich życiu prywatnym po programie. Netflix dał im zielone światło i mogą ujawniać, czy dalej są w związkach, które narodziły się w programie.