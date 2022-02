"Oszust z Tindera" żyje swoim najlepszym życiem. "Nie wierzył, że jego historia zostanie upubliczniona"

Zapraszał je do najdroższych hotelów, podróżował prywatnym samolotem, jadał w luksusowych restauracjach, ubierał się w markowych sklepach i jeździł najdroższymi, sportowymi samochodami. Nie mogły mu nie uwierzyć. Jednak po kilku miesiącach znajomości Cecille i Pernilla zaczęły dostawać od Simona prośby o to, by wspomogły go finansowo. W dokumencie Netfliksa opowiedziały ze szczegółami, jak Leviev oszukał je na setki tysięcy dolarów. Wiadomo, że film Felicity Morris nie zamknie tematu.