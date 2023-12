Nowe show TVN-u będzie pełne gwiazd. Wiemy, kto je poprowadzi

Ugonoh dorastał na Żabiance w Gdańsku. W telewizji zadebiutował już w dzieciństwie. Wziął bowiem udział w programie "Od przedszkola do Opola", w którym zaśpiewał piosenkę zespołu Skaldowie "Wiosna". W pierwszej połowie 2016 r. wziął udział w osiemnastej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" transmitowanego przez Polsat. Odpadł w siódmym odcinku, zajmując piąte miejsce.