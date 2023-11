Jaqueline z "Love Island" ma chłopaka. To kolega z programu

Ósmą edycję "Love Island" wygrali zakochani w sobie po uszy Armin i Laura. Jaqueline dotrwała do finału z Bartkiem, który już na pożegnalnym party, utonął w objęciach Karoliny. Para została złapana na gorącym uczynku. Po emisji show Bartek wyjawił, że jego relacja z Jaqueline została wyidealizowana przez producentów. Tak naprawdę partnerka nie dopuszczała go do siebie i traktowała jak powietrze, stąd, w jego przekonaniu, nie można mówić o faktycznym związku i zdradzie jako takiej.