Finałowa para "Love Island" ogłosiła rozstanie. Nie ma szans na powrót

Po finale rozegrała się mała drama. Jaqueline nakryła Bartka i Karolinę w dwuznacznej sytuacji. Oznajmiła, że wraca do Polski jako singielka. Dwójka kochanków początkowo chciała wyjaśnić sytuację, ale z czasem uznali, że to, co ich łączy, jest silne i szczere. Dopiero po wtrąceniu się do sprawy prowadzącej program, Bartek zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przeprosił Jaqueline.