Nie warto rozmawiać? Lichocka kwestionuje rzetelność i etykę Jana Pospieszalskiego

Pospieszalski dla WP: - Nie wiem, co się dzieje. Nie będę spekulował. Jestem poza Warszawą i ta sprawa dzieje się trochę obok mnie.

Pospieszalski mówi nam, że ma dziś dojść do spotkania zarządu TVP z producentem programu ”Wato rozmawiać” Pawłem Nowackim. Pospieszalski nie będzie w nim uczestniczył.

- W mojej karierze od 2004 roku zdjęcie programu zdarzyło mi się już 11 razy. W tym czasie było chyba sześciu prezesów TVP, zmieniała się władza i prezydenci. Więc przestało to na mnie robić wrażenie.

Lichocka napisała wcześniej dwa pisma , do prezesa TVP i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), ws. wydania "Warto rozmawiać” z 12 kwietnia.

Lichocka zaprzecza jednak, że to ona stoi za zdjęciem programu Pospieszalskiego:

Polityczka PiS dodaje, że ma zastrzeżenia do programu ”Warto rozmawiać”:

- W programie dotyczącym pandemii powiedziano wprost, że obostrzenia są bez sensu, a szczepionki nie działają i że COVID-19 w zasadzie nie wywołuje wielkiej śmiertelności. Jan Pospieszalski musi wziąć odpowiedzialność za słowa, bo niektórzy widzowie mogą wziąć to na poważnie i zlekceważyć obostrzenia i nie szczepić się. Oni mogą zapłacić zdrowiem i życiem, i dlatego zareagowałam. To są zbyt poważne sprawy, żeby je lekceważyć.

- Jesteśmy przecież dorośli – mówi. – Jeśli po moim ostatnim programie były interwencje polityków, to należy się liczyć z konsekwencjami. Dziennikarstwo jest zawodem zwiększonego ryzyka.

- Dla mnie ogromną wartością była praca z panią Lichocką 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku – mówi Pospieszalski. – Byliśmy wtedy w Katyniu relacjonować 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pracowaliśmy wspólnie i mieliśmy odwagę zadawać najtrudniejsze pytania. Dla mnie to jest pewna wartość, nasz wspólny dorobek i wspólne doświadczenie, którego nikt mi nie zabierze.

Jak Pospieszalski odniesie się do zarzutów Lichockiej, że jego ostatni program był nierzetelny?

Pospieszalski: - Programy o COVID-19 i lockdownie robimy od września zeszłego roku. Co drugi program jest temu poświęcony. To u nas odbyła się walka o amantadynę. To są na pewno programy wzbudzające emocje.